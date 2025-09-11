Rajasthan ACB की बड़ी कार्रवाई, महिला AEN समेत 5 कर्मचारी 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एक महिला एईएन समेत पांच कर्मचारियों को 3 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.. ये रकम ठेकेदार का बिल पास कराने की एवज में ली जा रही थी…