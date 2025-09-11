Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Rajasthan ACB की बड़ी कार्रवाई, महिला AEN समेत 5 कर्मचारी 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

कार्रवाई भरतपुर एसीबी की है, जिन्होंने धौलपुर नगर परिषद के दफ्तर में छापा मारा.. और एक महिला एईएन समेत पांच कर्मचारियों को 3 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

भरतपुर

Nakul Devarshi

Sep 11, 2025

एक महिला एईएन समेत पांच कर्मचारियों को 3 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.. ये रकम ठेकेदार का बिल पास कराने की एवज में ली जा रही थी…

Updated on:

11 Sept 2025 10:58 pm

Published on:

11 Sept 2025 10:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Videos / Rajasthan ACB की बड़ी कार्रवाई, महिला AEN समेत 5 कर्मचारी 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan : शिक्षा विभाग की योजना, होनहारों को 'तोहफा', मिलेगा दूसरे राज्य में घूमने का 'मौका', जानें कैसे होगा चयन

Rajasthan Education department plan bright students gift they will get a chance to travel to another state know how selection
भरतपुर

Deeg: गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, हॉस्पिटल में भर्ती है मृतक भाई की छोटी बहन

भरतपुर

Bharatpur की भाईचारा गैंग, भाई ने बहन के साथ मिलकर बनाई टीम और कर दिया बड़ा खेल…

भरतपुर

Rajasthan: एक तरफा प्यार की दर्दनाक दास्तां, पहले महिला फिर खुद को मारी गोली, जानिए पूरा मामला

Love-affair-in-Bharatpur
भरतपुर

एक बुलेट तेरे लिए दूसरी मेरी लिए… आशिक की Love Story में आया खौफनाक ट्विस्ट, जो हुआ वह दिल दहला देगा…

भरतपुर
