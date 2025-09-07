Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

गणेश विसर्जन हादसा: घायल युवक को समय पर अस्पताल पहुंचाकर विधायक ने बचाई जान, देखें Video

Ganesh Visarjan incident: गणेश विसर्जन के दौरान हादसे में घायल युवक को विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया।

भिलाई

Laxmi Vishwakarma

Sep 07, 2025

Ganesh Visarjan incident: भिलाई में गणेश विसर्जन के दौरान हादसे में एक युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव ने घायल को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया और अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने इसे मानवता का प्रतीक बताते हुए विधायक की जमकर तारीफ की।

गौरतलब है कि गणेश विसर्जन के दौरान पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जहां हादसों में लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस बार विधायक देवेंद्र यादव ने जो उदाहरण पेश किया है, उसने साबित कर दिया कि जनप्रतिनिधि अगर तत्परता और मानवीय संवेदनाओं के साथ आगे आएं, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 08:28 am

Published on:

07 Sept 2025 08:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / गणेश विसर्जन हादसा: घायल युवक को समय पर अस्पताल पहुंचाकर विधायक ने बचाई जान, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

CG News: कमल तोड़ने ताबाल में उतरे डिप्टी रजिस्ट्रार की मौत, भारी मशक्कत के बाद मिली लाश

CG News: कमल तोड़ने तालाब में उतरे, सीएसवीटीयू के डिप्टी रजिस्ट्रार की डूबने से मौत
भिलाई

CG Crime: चोरी की जेवरात अपनी मां को देता था आरोपी, 5 लाख से अधिक कीमत के जेवरात बरामद

CG Crime: चोरी की जेवरात अपनी मां को देता था आरोपी, 5 लाख से अधिक कीमत के जेवरात बरामद
भिलाई

Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन के लिए नगर निगम ने की तैयारी, बप्पा की बड़ी प्रतिमाएं शिवनाथ में होंगी विसर्जित

Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन के लिए नगर निगम ने की तैयारी, बप्पा की बड़ी प्रतिमाएं शिवनाथ में होंगी विसर्जित
भिलाई

CG Fraud: दोस्त के अकाउंट से किया साइबर ठगी की रकम का ट्रांजेक्शन, पांच आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: दोस्त के अकाउंट से किया साइबर ठगी की रकम का ट्रांजेक्शन, पांच आरोपी गिरफ्तार
भिलाई

CG News: प्रायोगिक में फेल छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका, Exam शेड्यूल जारी…

CG News: प्रायोगिक में फेल छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका, यूनिवर्सिटी ने जारी किया नया शेड्यूल(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट