गणेश विसर्जन हादसा: घायल युवक को समय पर अस्पताल पहुंचाकर विधायक ने बचाई जान, देखें Video

Ganesh Visarjan incident: भिलाई में गणेश विसर्जन के दौरान हादसे में एक युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव ने घायल को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया और अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने इसे मानवता का प्रतीक बताते हुए विधायक की जमकर तारीफ की।

गौरतलब है कि गणेश विसर्जन के दौरान पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जहां हादसों में लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस बार विधायक देवेंद्र यादव ने जो उदाहरण पेश किया है, उसने साबित कर दिया कि जनप्रतिनिधि अगर तत्परता और मानवीय संवेदनाओं के साथ आगे आएं, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।