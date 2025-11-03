Patrika LogoSwitch to English

Video: दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता! 2.5 हजार नशीली कैप्सूल बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार

Video: दुर्ग पुलिस ने भिलाई के खुर्सीपार और पद्मनाभपुर में नशा माफियाओं के खिलाफ छापा मारते हुए 2,500 नशीली कैप्सूल जब्त कीं।

Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 03, 2025

Video: दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खुर्सीपार और पद्मनाभपुर क्षेत्र में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने करीब 2,500 नशीली कैप्सूल बरामद की हैं और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, लंबे समय से इन इलाकों में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। सूचना के आधार पर थाना खुर्सीपार और पद्मनाभपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी। छापे के दौरान बड़ी मात्रा में स्पासो प्रॉक्सीवॉन और अन्य प्रतिबंधित कैप्सूल जब्त किए गए।

Updated on:

03 Nov 2025 05:51 pm

Published on:

03 Nov 2025 05:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Videos / Video: दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता! 2.5 हजार नशीली कैप्सूल बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार

