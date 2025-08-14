सूने मकान से जेवरात समेत लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुए दो चोर… वारदात की सूचना पाकर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार

CG Theft News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चोरों ने सूने मकान से लाखों रुपए की चोरी की है। 2 शातिरों ने ताला तोड़कर कैश और सोने-चांदी के जेवरात चुराए हैं। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो संदिग्ध साइकिल से आते और मकान में घुसते दिखे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भिलाई के नेहरू नगर निवासी सुशील कांकरिया अपने परिवार के साथ 5 अगस्त से पारिवारिक कार्य से हरियाणा गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर लाखों रुपये के जेवरात व नगदी लेकर फरार हो गए। जिसके बाद घर में लगे सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हो गई। जिसकी सूचना सुशील ने सुपेला थाने को फोन पर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए।

जबकि चोरी की सूचना पाकर सुशील हरियाणा से अपनी पत्नी के साथ कार से दुर्ग लौट रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है।