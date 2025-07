Watch video… सील बंद बोतल में कीड़ा, निगम आयुक्त और कलेक्टर से शिकायत

व्यापारी समसुल हक ने बताया कि उसकी चाय- नाश्ता व पानी की दुकान वेंकटेश्वर टॉकिज रोड, सुपेला भिलाई में है। उसकी दुकान में एक ग्राहक आया और उसने पानी का बोतल मांगा। तब तुलसी कंपनी का पानी दिया, तो ग्राहक पानी के बोतल में कीड़ा देख भड़क गया। ग्राहक से हाथ जोड़कर बोतल वापस लिया और दूसरा बोतल दिया। तब जाकर विवाद खत्म हुआ। Businessman Samasul Haq said that his tea-snacks and water shop is located in Venkateshwar Talkies Road, Bhilai. A customer came to his shop and asked for a bottle of water. When he was given Tulsi water, the customer got angry after seeing a worm in the bottle.

बिना एक्सपायरी तारीख के बेच रहे बोतल

शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी आम जनों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कंपनी के अन्य बोतल में कब बना और कब एक्सपायरी होगा, इसका भी उल्लेख नहीं है। इस तरह से छोटे दुकानदारों के सामने इससे परेशानी खड़ी हो जाती है।

कार्रवाई की मांग

शिकायकर्ता ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया है। इसके साथ-साथ बोतल की फोटो और वीडिया भी दिया है।

करता हूं बाद में बात

राजेंद्र गिल, मैनेजर, तुलसी कंपनी ने बताया कि कंपनी के संचालक बाहर गए हुए हैं, इस वजह से उनका फोन नहीं लग रहा होगा। मैं भी अभी ट्रेन में हूं, पहुंचकर बात करता हूं। Rajendra Gill, Manager, Tulsi Company said that the company's director has gone out, that is why his phone might not be reachable. I am also in the train right now, I will talk to him after reaching there.