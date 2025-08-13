Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

Watch video.. तिरंगा लेकर जयाप्रदा, प्रीति झंगियानी के साथ विधायक रिकेश निकले

भिलाई जिला भाजपा ने वैशाली नगर विधानसभा में भव्य तिरंगा रैली बुधवार को निकाली। इसमें वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के निमंत्रण पर बालीवुड की सिने अभिनेत्री जयाप्रदा और प्रीति झंगियानी भी भिलाई पहुंची और तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनीं। दोनों अभिनेत्रियों ने कहा कि वैशाली नगर विधायक का हर कार्यक्रम अनूठा होता है। स्वच्छता वीर सम्मान, महिला सम्मान, शिक्षक सम्मान, डाक्टर्स सम्मान, एक पेड़ मां के नाम और तिरंगा यात्रा कार्यक्रम किया है। इसलिए कलाकार उनके निमंत्रण पर लगातार भिलाई आते हैं।

भिलाई

Abdul Salam

Aug 13, 2025

हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने भिलाई पहुंची सिने अभिनेत्री जया प्रदा cine actress Jaya Prada के स्वागत में आंध्र समाज के लोग जलेबी चौक पर एकत्रित हो उनका अभिनंदन किया। जयाप्रदा ने वैशाली नगर विधायक की क्षेत्र की जनता को लेकर लगातार सक्रियता पर आश्चर्य जताया। अभिनेत्री प्रीति झंगियानी ने कहा कि 2019 में वह दो घंटे के लिए भिलाई आईं थीं। वैशाली नगर भिलाई क्षेत्र को आज करीब से देखा और यहां के युवा नेतृत्व विधायक की कार्यप्रणाली ने उन्हें खासा प्रभावित किया, इसीलिए वह फिर से भिलाई आईं हैं। उन्होंने आह्वान किया कि पीएम नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi का विजन देश को लगातार आगे ले जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान Har Ghar Tiranga Abhiyan देश के अमर शहीदों को नमन, देश की आजादी को सेलिब्रेट करते हुए तिरंगा की आन बान और शान में हर भारतीय के लिए गर्व का पल है।

बैकुंठ धाम से निकल बाजार और वार्ड का किया भ्रमण

वैशाली नगर विधानसभा की तिरंगा यात्रा बुधवार की शाम से निकली और मिलन चौक, शीतला काम्प्लेक्स, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट, पावर हाऊस, विजय काम्प्लेक्स, फल मंडी होते हुए लिंक रोड से जलेबी चौक पहुंची। नुक्कड़ सभा को विधायक, सिने अभिनेत्री सहित जिलाध्यक्ष पुरषोत्तम देवांगन ने संबोधित किया।

राष्ट्र निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है हर घर तिरंगा

विधायक ने कहा कि हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के प्रतीक के रूप में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। यह इस विचार से उपजा है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत से ज्यादा रहा है। इस प्रकार, एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक रूप से ध्वज को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री Prime Minister और भाजपा की इस पहल के पीछे का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। श्रीराम सिंधी पंचायत, उडिय़ा और आंध्र समाज ने तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया। https://www.patrika.com/bhilai-news/there-is-a-ruckus-going-on-at-rajhara-station-for-two-days-trains-were-cancelled-yesterday-and-today-they-are-50-minutes-late-19855112

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

संघ लोक सेवा आयोग

#AhmedabadNews

#AmitShahRoadShow

#bollywoodnews

भारतीय जनता पार्टी

bjp in lok sabha election

bjp lok sabha seats state wise

BJP manifesto

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Watch video.. तिरंगा लेकर जयाप्रदा, प्रीति झंगियानी के साथ विधायक रिकेश निकले

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

Diwali Bonus: 27 हजार ठेका मजदूरों ने की त्योहार से पहले बोनस देने की मांग, कहा- हर बार होता है भेदभाव

Diwali Bonus 2025
भिलाई

Paper Leak in CG: सीएसवीटीयू का पेपर लीक, सात दिन बाद फिर से कराने होंगे परीक्षा के पेपर सेट…

Paper Leak in CG: सीएसवीटीयू का पेपर लीक(photo-patrika)
भिलाई

CG Weather News: मानसून की बेरुखी से पारा 35.2 डिग्री पहुंचा, गर्मी और उमस से जनजीवन बेहाल…

मानसून की बेरुखी से पारा 35.2 डिग्री पहुंचा(photo-patrika)
भिलाई

CG Rice Scam: 921 क्विंटल चावल घोटाले का खुलासा, सवा महीने से लंबित थी शिकायत…

CG Rice Scam: 921 क्विंटल चावल घोटाले का खुलासा(photo-patrika)
भिलाई

क्रू मेंबर न मिलने से मेमू सेवा ठप! राजहरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन रद्द, यात्रियों ने किया हंगामा…

क्रू मेंबर न मिलने से मेमू सेवा ठप! राजहरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन रद्द, यात्रियों ने किया हंगामा...(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.