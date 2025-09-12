Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Watch video.. बैठक छोड़ निकली नेहा साहू, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो मंत्रीमंडल से इस्तीफा तय

नगर निगम, भिलाई में शुक्रवार को महापौर परिषद (एमआईसी) Mayor Council (MIC) की बैठक हुई।बैठक के शुरू में ही शहर सरकार city government cabinet के मंत्रीमंडल की सदस्य नेहा साहू ने खड़े होकर पूछा कि उनके वार्ड में जब सड़क पर पानी जमा हो गया था, तब उस पर मुरुम क्यों डाला गया। बिना उनको जानकारी दिए यह कार्य किसके इशारे पर किया जा रहा है। सड़क पर लोग गिर रहे हैं और इसके लिए स्थानीय पार्षद से सवाल कर रहे हैं। अब वह अपने मतदाताओं को क्या जवाब दे। इस मामले में जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

भिलाई

Abdul Salam

Sep 12, 2025

एमआईसी सदस्य नेहा साहू MIC member Neha Sahu नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक से बाहर हो गई। इसके बाद कांग्रेस के अन्य पार्षद भी नेहा साहू से मिलने पहुंचे। पार्षदों को भी उन्होंने वार्ड में जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसकी जानकारी दी। पार्षदों ने उनके साथ होने की बात कही। उन्होंने बताया कि दूसरे सड़क में पिछले साल भी ऐसे ही किया गया था, बारिश में जीरा गिट्टी डालने की जगह मुरूम डाल दिए। इस साल फिर वैसा ही किया जा रहा है। वह जानती है कि उनके खिलाफ वार्ड में यह हालात कौन पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

महापौर और आयुक्त को थमाया पत्र

नाराज एमआईसी सदस्य ने एक-एक पत्र महापौर नीरज पाल Mayor Neeraj Pal और आयुक्त राजीव कुमार पांडेय Commissioner Rajiv Kumar Pandey को थमाया। उन्होंने कहा कि पत्र में उन्होंने कहा कि मुरूम डालने के संबंध में जब उन्होंने जोन के अधिकारी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हर काम बताकर करेंगे क्या। यह सबकुछ उनके विरोधियों के इशारे पर अधिकारी कर रहे हैं। अगर इस मामले में जो जवाबदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वह एमआईसी MIC से इस्तीफा दे देंगी।

बैठक छोड़कर निकल गई बाहर

महापौर परिषद की बैठक से बाहर निकलने के बाद नेहा सीधे महापौर कक्ष पहुंची। तब नाराज एमआईसी सदस्य को मनाने के लिए दो एमआईसी सदस्य गए और वापस बैठक में बुलाकर लाए, लेकिन वहां अधिकारियों का रवैया देखकर वह फिर बैठक से बाहर निकल गई। https://www.patrika.com/bhilai-news/omgbe-alert-of-lightning-clouds-thundering-with-rain-19750942

Published on:

12 Sept 2025 10:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Videos / Watch video.. बैठक छोड़ निकली नेहा साहू, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो मंत्रीमंडल से इस्तीफा तय

