Watch video.. बैठक छोड़ निकली नेहा साहू, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो मंत्रीमंडल से इस्तीफा तय

एमआईसी सदस्य नेहा साहू MIC member Neha Sahu नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक से बाहर हो गई। इसके बाद कांग्रेस के अन्य पार्षद भी नेहा साहू से मिलने पहुंचे। पार्षदों को भी उन्होंने वार्ड में जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसकी जानकारी दी। पार्षदों ने उनके साथ होने की बात कही। उन्होंने बताया कि दूसरे सड़क में पिछले साल भी ऐसे ही किया गया था, बारिश में जीरा गिट्टी डालने की जगह मुरूम डाल दिए। इस साल फिर वैसा ही किया जा रहा है। वह जानती है कि उनके खिलाफ वार्ड में यह हालात कौन पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

महापौर और आयुक्त को थमाया पत्र

नाराज एमआईसी सदस्य ने एक-एक पत्र महापौर नीरज पाल Mayor Neeraj Pal और आयुक्त राजीव कुमार पांडेय Commissioner Rajiv Kumar Pandey को थमाया। उन्होंने कहा कि पत्र में उन्होंने कहा कि मुरूम डालने के संबंध में जब उन्होंने जोन के अधिकारी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हर काम बताकर करेंगे क्या। यह सबकुछ उनके विरोधियों के इशारे पर अधिकारी कर रहे हैं। अगर इस मामले में जो जवाबदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वह एमआईसी MIC से इस्तीफा दे देंगी।

बैठक छोड़कर निकल गई बाहर

महापौर परिषद की बैठक से बाहर निकलने के बाद नेहा सीधे महापौर कक्ष पहुंची। तब नाराज एमआईसी सदस्य को मनाने के लिए दो एमआईसी सदस्य गए और वापस बैठक में बुलाकर लाए, लेकिन वहां अधिकारियों का रवैया देखकर वह फिर बैठक से बाहर निकल गई। https://www.patrika.com/bhilai-news/omgbe-alert-of-lightning-clouds-thundering-with-rain-19750942