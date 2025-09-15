Jaipur Shivdaspura सड़क हादसे में भीलवाड़ा की तीन पीढ़ियां एक साथ खत्म

जयपुर के रिंग रोड पर प्रहलादपुरा के पास रविवार को हुए सड़क हादसे में फूलियाकलां(Phuliyakalan) के एक ही परिवार के चार जनों की मौत से गांव सदमे में आ गया। मृतकों में दंपति उनका पुत्र और पोता शामिल है।आज भीलवाड़ा (Bhilwara)फूलियाकलां में सामूहिक अंतिम संस्कार हुआ पूरे गांव में मातम पसर गया।
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
