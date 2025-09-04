Patrika LogoSwitch to English

MPCA अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया पर एमपी में गरमाई सियासत, विपक्ष का ‘नेपोटिज्म बवाल’

MP News: ज्योतिरादित्य सिंधिय के बेटे महान आर्यमन सिंधिया के MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष बनने पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा, राजशाही सिंधिया परिवार को घेरा, सीएम मोहन यादव से किया सवाल...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 04, 2025

MP News: मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नये अध्यक्ष की ताजपोशी ने एमपी की सियासी हलचलों को तेज कर दिया है। ताजपोशी की गई है माधवराव सिंधिया के पोते, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया की। युवा हाथों में मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कमान आते ही, विपक्ष ने जहां राजशाही सिंधिया परिवार पर वंशवाद का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी पर परिवारवाद का। लेकिन कांग्रेस ने सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा के साथ ही प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से भी पूछ लिया है।

दरअसल एमपी कांग्रेस (MP Congress) प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने कहा कि, बीजेपी कांग्रेस पर वंशवाद और परिवारवाद के आरोप लगाती रही है, जबकि वो खुद ही वही कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि, मैं पूछना चाहता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया से, भाजपा से और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से कि उन्होंने MPCA (मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन) को MPCA (महाराज परिवार क्रिकेट एसोसिएशन) क्यों बना दिया है? नेपोटिज्म का ये बवाल देशभर में चर्चा में है।

