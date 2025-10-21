दिवाली पर सास साधना सिंह ने पूछ लिया सवाल… सुनकर हैरान रह गईं शिवराज सिंह चौहान की बहुएं- Viral Video

Shivraj singh chouhan wife sadhna singh diwali celebration: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां पूरे परिवार संग दीपावली का पर्व मनाया वहीं उनकी पत्नी साधना सिंह भी सादगी और पारीवारिक रीति-रिवाज और परम्परा के रंग में रंगी नजर आईं। उन्होंने अपनी पारीवारिक विरासत को जिस तरह आगे बढ़ाया है, हर परम्परा सारी उम्र सहेजा है, आज वह सास साधना सिंह अपनी बहुओं अमानत और रिद्धी से सवाल पूछ बैठीं , जिसे सुनकर दोनों बहुएं हैरान रह गईं। बता दें कि उनके सवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

साधना सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट शेयर की है। इसमें वे दीपावली के शुभ अवसर पर पारिवारिक परम्पराओं का निर्वहन करती नजर आ रही हैं।

बहुओं से क्या बोल रही हैं साधना सिेह

MP News: वीडियो में साधना सिंह दोनों बहुओं को बेटी की उपमा देते हुए कहती नजर आ रही हैं कि आजकी दीपावली उनके लिए बेहद खास है। क्योंकि इस दीपावली पर उनके साथ उनकी दो बेटियां भी हैं। ये दोनों बेटियां है अमानत और रिद्धि। दोनों अपनी सास साधना सिहं के साथ दरवाजे के बाहर मांडना बनाती नजर आ रही हैं। इस दौराना उन्होंने अपनी बहुओं से सवाल पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है? क्या वो उनकी इस परम्परा को आगे लेकर जाएंगी?