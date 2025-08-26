CG News: इंद्रावती नदी में फंसे युवक का नगर सेना ने किया सफल रेस्क्यू, देखें Video

CG News: भैरमगढ़ के फुंडरी के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। इंद्रावती नदी के बीचों-बीच फंसे एक युवक की जान नगर सेना की टीम ने समय रहते बचा ली। युवक नदी के तेज बहाव में बीच चट्टान पर फंस गया था और लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। सूचना मिलते ही नगर सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन के जरिए स्थिति का जायजा लिया गया।

हालात की गंभीरता को देखते हुए विधायक विक्रम मंडावी भी नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर प्रशासन से हेलिकॉप्टर मंगाकर रेस्क्यू कराया जाएगा। करीब घंटों चली मशक्कत के बाद नगर सेना की टीम ने सुरक्षित तरीके से युवक को बाहर निकाल लिया। फंसे ग्रामीण की पहचान कृष्णा जुर्री के रूप में हुई है, जो सकुशल अपने परिजनों के पास लौट आया।