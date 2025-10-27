CRPF भर्ती में अभ्यर्थी को ‘मुर्गा’ बनाकर लात मारी… वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल, अफसर सस्पेंड

CG News: बस्तर संभाग में चल रही सीआरपीएफ भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी के साथ दुर्व्यवहार का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में भर्ती में तैनात जवान एक अभ्यर्थी को ‘मुर्गा’ बनाकर उसके सिर पर जूते से लात मारते हुए नजर आ रहा है। इस घटना का वीडियो वहीं मौजूद एक अन्य अभ्यर्थी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

जानकारी के अनुसार, जिस युवक को लात मारी गई, वह आदिवासी समुदाय से है। घटना 24 अक्टूबर की बताई जा रही है। दोनों अभ्यर्थी रिजेक्ट हो चुके थे और चयनित अभ्यर्थियों के बीच घुसकर विवाद कर रहे थे। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक सब-इंस्पेक्टर ने अभ्यर्थियों को सजा देने के नाम पर यह अमानवीय हरकत की। वीडियो वायरल होने के बाद घटना की व्यापक आलोचना हो रही है। लोगों ने भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।