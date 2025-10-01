बीजापुर में लापरवाही का नजारा: नेशनल हाइवे पर स्कूटी में 5 सवार, देखें वायरल Video

Viral Video: बीजापुर नेशनल हाइवे पर यातायात नियमों को ताक पर रखकर लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आया है। एक स्कूटी में पांच लोग सवार होकर तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ाते देखे गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूटी में सवार लोग बिना किसी डर के वाहन चला रहे थे, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। नेशनल हाइवे जैसी व्यस्त सड़क पर इस तरह की लापरवाही न केवल वाहन सवारों के लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी गंभीर खतरा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।