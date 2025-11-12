Rajasthan राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली 94 वर्षीय एथिलेट पाना देवी गोदारा गोल्डन दादी Golden Dadi ने एक बार फिर चेन्नई में आयोजित 23वीं एशियन मास्टर एथेलिटिक चेम्पियनशिप 23rd Asian Master Athletic Championship में चार गोल्ड मेडल Gold Medal जीते हैं। बीकानेर पहुंचने पर गोल्डन दादी का लोगों ने शानदार स्वागत किया। दादी ने 100 मीटर दौड़, शॉट पुट,जैवलिन थ्रो और डिस्ट्रो थ्रो में मैडल जीतकर बीकानेर का मान बढ़ाया है। गोल्डन दादी के पास अब कुल 16 गोल्ड मेडल हो गए हैं। दादी आज भी बाजरे की रोटी और घी, दूध का सेवन करती हैं।
Golden Dadi: बीकानेर की 94 साल की ‘गोल्डन दादी’ ने रचा इतिहास, जीते 4 Gold Medal
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़