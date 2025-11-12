Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Golden Dadi: बीकानेर की 94 साल की ‘गोल्डन दादी’ ने रचा इतिहास, जीते 4 Gold Medal

Golden Dadi: बीकानेर की 94 साल की ‘गोल्डन दादी’ ने रचा इतिहास, जीते 4 Gold Medal

Google source verification

बीकानेर

image

Abhishek Chaturvedi

Nov 12, 2025

Rajasthan राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली 94 वर्षीय एथिलेट पाना देवी गोदारा गोल्डन दादी Golden Dadi ने एक बार फिर चेन्नई में आयोजित 23वीं एशियन मास्टर एथेलिटिक चेम्पियनशिप 23rd Asian Master Athletic Championship में चार गोल्ड मेडल Gold Medal जीते हैं। बीकानेर पहुंचने पर गोल्डन दादी का लोगों ने शानदार स्वागत किया। दादी ने 100 मीटर दौड़, शॉट पुट,जैवलिन थ्रो और डिस्ट्रो थ्रो में मैडल जीतकर बीकानेर का मान बढ़ाया है। गोल्डन दादी के पास अब कुल 16 गोल्ड मेडल हो गए हैं। दादी आज भी बाजरे की रोटी और घी, दूध का सेवन करती हैं।

Golden Dadi: बीकानेर की 94 साल की ‘गोल्डन दादी’ ने रचा इतिहास, जीते 4 Gold Medal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 10:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Videos / Golden Dadi: बीकानेर की 94 साल की ‘गोल्डन दादी’ ने रचा इतिहास, जीते 4 Gold Medal

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान की 94 साल की गोल्डन दादी ने फिर किया कमाल, जीत लिए 4 गोल्ड मेडल, जानिए उनका फिटनेस मंत्र

Golden Dadi in Bikaner
बीकानेर

Delhi Car Blast: बीकानेर रेंज में पाक सीमा पर बढ़ी हलचल, सीमा पार है आतंकी ट्रेनिंग कैंपों के लिए बदनाम बहावलपुर

Delhi blast
बीकानेर

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के दिल में बसता है राजस्थान, बीकानेर से रह चुके हैं सांसद, जानिए दिलचस्प कहानी

Bollywood actor Dharmendra
Patrika Special News

ये कोहरे में फॉग डिवाइस देगी लोको पायलट को सिग्नल की सही सूचना

फॉग डिवाइस
बीकानेर

Rajasthan News: राजस्थान में यहां बनेगा नया ROB, 52 करोड़ होंगे खर्च, सरकार ने 40 करोड़ रुपए किए मंजूर

New-ROB
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.