बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में एक ही ट्रैक पर आ गईं तीन ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप, देखें Video

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसे के दो दिन बाद ही गुरुवार को एक और बड़ी दुर्घटना होते-होते टल गई। कोरबा मेमू लोकल ट्रेन के आगे और पीछे दो मालगाड़ियां एक ही ट्रैक पर आ गईं।

Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 06, 2025

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसे के दो दिन बाद ही गुरुवार को एक और बड़ी दुर्घटना होते-होते टल गई। कोरबा मेमू लोकल ट्रेन के आगे और पीछे दो मालगाड़ियां एक ही ट्रैक पर आ गईं। यह घटना कोटमीसोनार और जयरामनगर स्टेशन के बीच की बताई जा रही है। अचानक स्थिति देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग डर के मारे ट्रेन से नीचे उतर गए।

जानकारी के अनुसार, तीनों ट्रेनें ऑटो सिग्नल प्रणाली के तहत एक ही ट्रैक पर आ गई थीं। यह प्रणाली तकनीकी रूप से एक ही लाइन पर कई ट्रेनों को सीमित दूरी में चलने की अनुमति देती है, लेकिन यात्रियों को इसका ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने देखा कि आगे और पीछे दोनों ओर मालगाड़ियां हैं, तो उन्हें लगा कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। घबराहट में कुछ लोग अपने सामान के साथ पटरी पर उतर गए, जबकि महिलाएं और बच्चे रोने लगे।

रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत ट्रेनों को रोक दिया और कंट्रोल रूम को सूचना दी। एहतियात के तौर पर ट्रैक पर अन्य ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सिग्नलिंग सिस्टम की जांच की और स्थिति को नियंत्रित किया।

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही लालखदान के पास हुए रेल हादसे ने कई परिवारों को झकझोर दिया था। ऐसे में दोबारा एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनों का आना रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

Published on:

06 Nov 2025 03:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Videos / Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में एक ही ट्रैक पर आ गईं तीन ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप, देखें Video

