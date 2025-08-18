Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur News: दो सांड ने बच्चे को रौंदा… लड़ाई के दौरान हुई घटना, VIDEO वायरल

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली में दो सांडों की भिड़ंत के बीच एक पांच वर्षीय बालक चपेट में आ गया।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 18, 2025

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली में दो सांडों की भिड़ंत के बीच एक पांच वर्षीय बालक चपेट में आ गया। भागते सांडों ने खेलते हुए बच्चे को रौंदा, जिसमें उसकी जान बाल- बाल बची। यह हादसा शहर के भीड़भाड़ वाले चूड़ी लाइन इलाके में हुआ। इस घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

यह पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के चूड़ी लाईन का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा दौड़ते हुए आ रहा था, तभी सांड उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गए। गनीमत रही कि बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। सड़क पर बेतरतीब घूमते आवारा मवेशी अब आम लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। चूड़ी लाइन जैसी रिहायशी और व्यापारिक जगह पर इस तरह का हादसा कई सवाल खड़ा करता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 10:07 am

Published on:

18 Aug 2025 10:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur News: दो सांड ने बच्चे को रौंदा… लड़ाई के दौरान हुई घटना, VIDEO वायरल

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

बढ़ी हथियारों की अवैध सप्लाई! झारखंड-बिहार से पहुंच रहे चाकू-तलवार, कांवड़ यात्रा के बहाने हुई खरीदारी

बढ़ी हथियारों की अवैध सप्लाई! झारखंड-बिहार (photo-patrika)
बिलासपुर

CGPSC New Update: अब हल्के और आधी बांह के कपड़े में होगी परीक्षा, नई गाइडलाइन जारी…

CGPSC New Update: अब हल्के और आधी बांह के कपड़े में होगी परीक्षा(photo-patrika)
बिलासपुर

NH- 45 पर 16 मवेशियों की मौत के बाद हाईकोर्ट सख्त, कहा– राज्य और एनएचएआई द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त… दिए ये सख्त आदेश

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

लव मैरिज के 13 दिन बाद दुल्हन गायब, पति बोला – मुझे डर है, कहीं मेरी बीवी को… HC ने SP को दिया ये आदेश

हाईकोर्ट का आदेश (Photo Patrika)
बिलासपुर

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में हाथियों का आतंक! ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़, अनाज किया चट…

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में हाथियों का आतंक! ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.