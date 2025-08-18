Bilaspur News: दो सांड ने बच्चे को रौंदा… लड़ाई के दौरान हुई घटना, VIDEO वायरल

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली में दो सांडों की भिड़ंत के बीच एक पांच वर्षीय बालक चपेट में आ गया। भागते सांडों ने खेलते हुए बच्चे को रौंदा, जिसमें उसकी जान बाल- बाल बची। यह हादसा शहर के भीड़भाड़ वाले चूड़ी लाइन इलाके में हुआ। इस घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

यह पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के चूड़ी लाईन का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा दौड़ते हुए आ रहा था, तभी सांड उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गए। गनीमत रही कि बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। सड़क पर बेतरतीब घूमते आवारा मवेशी अब आम लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। चूड़ी लाइन जैसी रिहायशी और व्यापारिक जगह पर इस तरह का हादसा कई सवाल खड़ा करता है।