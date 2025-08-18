Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

स्वतंत्रता दिवस पर शर्मनाक लापरवाही, उल्टा तिरंगा लगाकर पहुंचे BMO, वीडियो वायरल

Bilaspur News: स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) उल्टा तिरंगा लगाकर पहुंचे। समारोह में मौजूद लोगों ने जब यह देखा तो हैरानी जताई।a

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 18, 2025

Viral Video: छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार कई वजहों से सुर्खियों में आ गया। एक ओर कार्यक्रम में मारपीट की घटना हुई, दूसरी ओर मंच पर काले कबूतर उड़ाए जाने का मामला सामने आया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बिलासपुर संभाग के मुंगेली जिले से जुड़ा एक वाकया बन गया।

दरअसल, यहां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) उल्टा तिरंगा लगाकर पहुंचे। समारोह में मौजूद लोगों ने जब यह देखा तो हैरानी जताई। इस बीच वहां मौजूद किसी ने पूरा मामला कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है। लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मामले ने प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

Published on:

18 Aug 2025 02:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / स्वतंत्रता दिवस पर शर्मनाक लापरवाही, उल्टा तिरंगा लगाकर पहुंचे BMO, वीडियो वायरल

