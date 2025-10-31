CG News: लोरमी में होगा श्रीराम कथा महोत्सव, 2 से 10 नवंबर तक चलेगा आयोजन

CG News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी में आयोजित होने जा रहे श्रीराम कथा महोत्सव पर कहा कि लोरमी के मेरे परिवारजनों को सूचित करते हुए अपार आनंद हो रहा है कि लोरमी की पावन धरती पर श्रीराम समिति एवं समस्त नगरवासियों के संयुक्त तत्वावधान में श्रीराम कथा महोत्सव का शुभ आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 2 नवम्बर से 10 नवम्बर तक मानस मंच लोरमी में किया जा रहा है। पूज्य संत चिन्मयानंद बापू जी द्वारा श्रीराम कथा का अमृतमय वाचन किया जाएगा। अतः आप सभी से सादर निवेदन है कि इस पावन कथा में सपरिवार पधारें, और श्रीराम कथा श्रवण का दिव्य लाभ प्राप्त करें।