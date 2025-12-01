Crime News: डीजल चोरी गैंग सक्रिय… 1000 लीटर से ज्यादा डीजल पर किया हाथ साफ, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

Crime News: तखतपुर थाना क्षेत्र में डीजल चोरी करने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में चोरों को हाइवे पर खड़ी भारी वाहनों से बड़े पैमाने पर डीजल चोरी करते हुए साफ देखा जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, गिरोह ने हार्वेस्टर, हाइवा और ट्रैक्टर को निशाना बनाते हुए एक हजार लीटर से ज्यादा डीजल पार कर दिया। वारदात देर रात की बताई जा रही है, जिसमें चोर बेहद शातिर तरीके से चोरी को अंजाम देते दिखे। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं से वाहन मालिकों में दहशत का माहौल है। कई ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि हाल ही में हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से डीजल गायब होने की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं।

पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने गैंग की तलाश तेज कर दी है। तखतपुर पुलिस का कहना है कि चोरी में शामिल संदिग्ध वाहनों और आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरोह को पकड़ा जाएगा। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना थाने में दें।