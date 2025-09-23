Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: बुलेट सवार युवकों का आतंक, रातभर गूंजती रही धमाकों जैसी आवाजें, देखें वीडियो

CG News: युवक बिना किसी भय के सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे और उनकी बाइकों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर से लगातार जोरदार धमाके हो रहे थे, जिनकी आवाजें पटाखों जैसी गूंज रही थीं।

बिलासपुर

Love Sonkar

Sep 23, 2025

CG News: बिलासपुर शहर में तेज रफ्तार और स्टंटबाज़ी कर रहे बुलेट सवार युवकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सरकंडा थाना क्षेत्र के चांटीडीह सब्ज़ी मंडी से अपोलो अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग पर युवकों की ऐसी ही हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 05:50 pm

Published on:

23 Sept 2025 05:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Videos / CG News: बुलेट सवार युवकों का आतंक, रातभर गूंजती रही धमाकों जैसी आवाजें, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

GST दरों में कटौती का असर! बिलासपुर बाजारों में MRP से कम दाम पर मिले सामान, ग्राहकों की बढ़ी भीड़

GST दरों में कटौती का असर! बिलासपुर बाजारों में MRP से कम दाम पर मिले सामान, ग्राहकों की बढ़ी भीड़(photo-patrika)
बिलासपुर

ऑनलाइन चाकू खरीद-बिक्री करने वालों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- दोषियों पर जल्द कार्रवाई करें…

ऑनलाइन चाकू खरीद-बिक्री करने वालों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- दोषियों पर जल्द कार्रवाई करें...(photo-patrika)
बिलासपुर

नपं अध्यक्ष ने पति के साथ CMO ऑफिस में घुसकर की गाली-गलौज, हाथ उठाने का Video वायरल, पुलिस की सुस्त कार्रवाई से गुस्सा

नपं अध्यक्ष ने CMO पर उठाया हाथ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

इस जिले में 200 से ज्यादा नर्सरी स्कूल संचालित, HC के आदेश के बाद मान्यता के लिए सिर्फ 5 ने किया आवेदन किया… जानें वजह!

हाईकोर्ट की सख्ती (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

सड़क को बनाया पार्टी स्पॉट, बीच रोड पर तलवार से केक काटने वीडियो वायरल, पुलिस ने 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार (Photo Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.