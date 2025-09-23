CG News: बुलेट सवार युवकों का आतंक, रातभर गूंजती रही धमाकों जैसी आवाजें, देखें वीडियो

CG News: बिलासपुर शहर में तेज रफ्तार और स्टंटबाज़ी कर रहे बुलेट सवार युवकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सरकंडा थाना क्षेत्र के चांटीडीह सब्ज़ी मंडी से अपोलो अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग पर युवकों की ऐसी ही हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।