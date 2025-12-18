18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बिलासपुर

Truck Blast Video: नेशनल हाईवे पर धमाके का लाइव वीडियो आया सामने, आग की लपटें देख मचा हड़कंप

Truck Blast Video: बिलासपुर–जांजगीर नेशनल हाईवे पर चलती ट्रक में आग लगने का वीडियो सामने आया है।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Dec 18, 2025

Truck Blast Video: बिलासपुर–जांजगीर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। आयरन लेकर बिलासपुर की ओर जा रही एक चलती ट्रक में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों में घिर गया और पूरी तरह जलकर खाक हो गया।

Updated on:

18 Dec 2025 02:45 pm

Published on:

18 Dec 2025 02:44 pm

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

NH पर आग का तांडव: टायर ब्लास्ट के बाद ट्रक पूरी तरह जलकर खाक

बिलासपुर

आजाद हिंद एक्सप्रेस के जनरल कोच में लगी आग

बिलासपुर

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 15 पुलिसकर्मियों के तबादले

बिलासपुर

मेडिकल बिल पास कराने 20 हजार की डील

बिलासपुर

खड़े ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 यात्री घायल

