बिलासपुर

बिलासपुर में सिस्टम फेल! मोबाइल टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला का ऑपरेशन, Video वायरल

Pregnant woman operated in mobile torch light: बिलासपुर जिले के तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था को उजागर कर दिया है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 22, 2025

Pregnant woman operated in mobile torch light: बिलासपुर जिले के तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था को उजागर कर दिया है।

दरअसल, गर्भवती महिला की मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराई गई। प्रसव के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई थी। इसके बाद नर्स ने डिलीवरी वार्ड से बाहर खड़े शख्स से मोबाइल मांगकर टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए। इस दौरान तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के वार्ड में मोमबत्तियां भी जलाई गई हैं, ताकि वार्ड में अंधेरा न रहे।

इतना ही नहीं अस्पताल की बिजली गुल होने से केवल ओटी ही नहीं, बल्कि वार्डों में भर्ती मरीज भी बेहाल रहे। उमस भरी गर्मी में परिजन अपने मरीजों को गमछे से हवा करते नजर आए। मोमबत्तियां जलाकर किसी तरह हालात संभालने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान मरीजों की हालत बिगड़ने का खतरा लगातार बना रहा।

Published on:

22 Aug 2025 08:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में सिस्टम फेल! मोबाइल टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला का ऑपरेशन, Video वायरल

