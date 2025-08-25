Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

सुसाइड अटैम्प का लाइव VIDEO: नदी से कूदकर जान देने की कोशिश कर रही थी युवती, फिर युवकों ने कर दिया कुछ ऐसा…

Suicide Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 25, 2025

Suicide Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, रामसेतु पुल पर युवती ने आत्महत्या की कोशिश। इस दौरान कुछ युवकों की सतर्कता से उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव के चलते युवती पुल पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

सरकंडा टीआई निलेश पांडेय ने बताया कि तखतपुर क्षेत्र में रहने वाली युवती बिलासपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। युवती नर्सिंग कालेज में एडमिशन लेना चाहती थी। इसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके कारण युवती परेशान थी। इसी कारण वह शनिवार की देर रात रामसेतु के पास पहुंच गई।

युवती नदी में छलांग लगाने के लिए पुल के रेलिंग पर चढ़ गई। तभी वहां से गुजर रहे लोगों की नजर उस पर पड़ी। युवकों ने उसे बातचीत में उलझाया। साथ ही इस घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बातचीत के दौरान ही एक्टिवा सवार युवक वहां पहुंचा। उसने गाड़ी खड़ी कर पीछे से युवती को पकड़ लिया। उसे रेलिंग से उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 09:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / सुसाइड अटैम्प का लाइव VIDEO: नदी से कूदकर जान देने की कोशिश कर रही थी युवती, फिर युवकों ने कर दिया कुछ ऐसा…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

NTPC सीपत ट्रक मामला! हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को बताया स्वार्थप्रेरित, परिवहन संघ पर 50 हजार जुर्माना

NTPC सीपत ट्रक मामला! हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को बताया स्वार्थप्रेरित, परिवहन संघ पर 50 हजार जुर्माना(photo-patrika)
बिलासपुर

नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, तिफरा और घुरू क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर…

नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, तिफरा और घुरू क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर...(photo-patrika)
बिलासपुर

आंखों की सेहत के लिए जरूरी सावधानियां! स्क्रीन ब्राइटनेस घटाएं, हर घंटे लें 5 मिनट का ब्रेक…

आंखों की सेहत के लिए जरूरी सावधानियां! स्क्रीन ब्राइटनेस घटाएं, हर घंटे लें 5 मिनट का ब्रेक...(photo-patrika)
बिलासपुर

नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, कोर्ट ने पूछा- दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या?

नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, कोर्ट ने पूछा- दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या?(photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: 19 सीजेएम बने एडिशनल सेशन जज, 27 सीनियर सिविल जजों के तबादले… यहां देखें नाम

हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.