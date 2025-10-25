बिलासपुर में बेखौफ चोर… घर के बाहर खड़ी एक्टिवा लेकर फरार हुए बदमाश, देखें Video

Crime News: बिलासपुर के बंधवापारा इलाके से दो युवक दिनदहाड़े घर के बाहर खड़ी एक्टिवा को चोरी कर ले गए। चोरों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों युवक बड़े आराम से एक्टिवा को पैदल धकेलते हुए ले जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, एक्टिवा में न तो पेट्रोल खत्म हुआ था, न टायर पंक्चर था और न ही कोई तकनीकी खराबी थी। बावजूद इसके दोनों आरोपी बिना किसी हड़बड़ी के वाहन को चोरी कर ले गए। घटना की शिकायत वाहन मालिक युवती ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।