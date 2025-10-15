Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

भालुओं की मस्ती का अद्भुत दृश्य, सड़क पर खेलते हुए आए नजर, देखें वायरल Video

Viral Video: अचानकमार अभयारण्य से एक बेहद मनोरंजक और दुर्लभ वीडियो सामने आया है, जिसमें जंगल की सड़क पर दो भालू खेलते-कूदते नजर आए।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2025

Viral Video: अचानकमार अभयारण्य से एक बेहद मनोरंजक और दुर्लभ वीडियो सामने आया है, जिसमें जंगल की सड़क पर दो भालू खेलते-कूदते नजर आए। राहगीर ने इस अनोखे नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना अभयारण्य के वन मार्ग पर हुई। जंगल की गहराई में अचानक सड़क पर उतरे दो भालू आपस में खेलते दिखे। कभी वे एक-दूसरे का पीछा कर रहे थे, तो कभी उठकर डांस जैसी हरकतें कर रहे थे। भालुओं की मस्ती देखकर राहगीर कुछ समय तक उनका आनंद लेते रहे और फिर इस दुर्लभ पल को रिकॉर्ड कर लिया।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हजारों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया। कई यूजर्स ने मजाकिया टिप्पणियों में लिखा कि अब भालू भी जंगल में रील बना रहे हैं। वन्यजीव (Viral Video) प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यह वीडियो जंगल के अद्भुत जीवन का एक दिलचस्प अनुभव पेश करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Videos / भालुओं की मस्ती का अद्भुत दृश्य, सड़क पर खेलते हुए आए नजर, देखें वायरल Video

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा

CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा
बिलासपुर

बिलासपुर का युवक समुद्र में डूबा.. तीन दोस्त गए थे जगन्नाथपुरी, एक की मौत

CG News
बिलासपुर

दीपावली पर सड़क सुरक्षा के सख्त इंतजाम, एएसपी ने कहा- सड़क पर पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई… दी चेतवानी

सड़क पर पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई (फोटो सोर्स- iStock)
बिलासपुर

आवारा मवेशियों से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- योजनाएं कागज पर नहीं, जमीन पर दिखे असर… दिए ये निर्देश

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Indian Railway: सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों को होगी परेशानी, 33 दिन रद्द रहेगी ये ट्रेन, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railway: सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों को होगी परेशानी, 33 दिन रद्द रहेगी ये ट्रेन, देखें पूरी लिस्ट
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.