भालुओं की मस्ती का अद्भुत दृश्य, सड़क पर खेलते हुए आए नजर, देखें वायरल Video

Viral Video: अचानकमार अभयारण्य से एक बेहद मनोरंजक और दुर्लभ वीडियो सामने आया है, जिसमें जंगल की सड़क पर दो भालू खेलते-कूदते नजर आए। राहगीर ने इस अनोखे नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना अभयारण्य के वन मार्ग पर हुई। जंगल की गहराई में अचानक सड़क पर उतरे दो भालू आपस में खेलते दिखे। कभी वे एक-दूसरे का पीछा कर रहे थे, तो कभी उठकर डांस जैसी हरकतें कर रहे थे। भालुओं की मस्ती देखकर राहगीर कुछ समय तक उनका आनंद लेते रहे और फिर इस दुर्लभ पल को रिकॉर्ड कर लिया।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हजारों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया। कई यूजर्स ने मजाकिया टिप्पणियों में लिखा कि अब भालू भी जंगल में रील बना रहे हैं। वन्यजीव (Viral Video) प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यह वीडियो जंगल के अद्भुत जीवन का एक दिलचस्प अनुभव पेश करता है।