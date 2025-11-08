शराब के नशे में लड़खड़ाते प्रधानपाठक, जमीन पर गिरा, फिर… वायरल हुआ Video

Crime News: बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत नेवारी स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक हितेंद्र तिवारी का शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि प्रधानपाठक नशे की हालत में स्कूल परिसर में जमीन पर गिर पड़े हैं। बच्चे उन्हें उठाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है, जब गुरुजी का ऐसा कृत्य सामने आया हो। पहले भी उनके नशे में धुत रहने के कई वीडियो और शिकायतें वायरल हो चुकी हैं।

छत्तीसगढ़ में शराबी शिक्षकों की हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में बिलासपुर के ही सोन गांव में एक और शिक्षक का वीडियो सामने आया था, जिसमें वह स्कूल में कपड़े उतारकर बैठा नजर आ रहा था। बताया गया कि नशे में धुत्त उस शिक्षक ने स्कूल में घंटों तक हंगामा किया और बच्चों से मारपीट तक की। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि विद्यालय की गरिमा और बच्चों की सुरक्षा बनी रहे।