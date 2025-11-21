Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

आरक्षकों की शराब पार्टी! ड्यूटी छोड़ पी रहे थे शराब, VIDEO बना रहे युवक को जान से मारने की दी धमकी

Crime News: सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित मोपका पुलिस चौकी के एक कमरे में दो आरक्षकों की शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 21, 2025

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित मोपका पुलिस चौकी के एक कमरे में दो आरक्षकों की शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात एक युवक किसी काम से मोपका पुलिस चौकी पहुंचा। उस समय चौकी में अन्य स्टाफ मौजूद नहीं था। युवक जैसे ही अंदर बने एक कमरे में गया, उसने देखा कि वहां सामान रखा हुआ था और दो आरक्षक बैठकर शराब पी रहे थे। युवक ने यह दृश्य देखकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान मोबाइल कैमरा देखते ही आरक्षक संतोष राठौर भड़क गया।

आरक्षक युवक के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की। इधर, वायरल वीडियो पर पुलिस अफसरों ने वीडियो की जांच के बाद आरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

Published on:

21 Nov 2025 06:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Videos / आरक्षकों की शराब पार्टी! ड्यूटी छोड़ पी रहे थे शराब, VIDEO बना रहे युवक को जान से मारने की दी धमकी

