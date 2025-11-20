मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं तो… बेटे को जेल से छुड़ाने के नाम पर आरक्षक ने की ये घिनौनी हरकत, मची खलबली

एएसपी पद्मश्री तंवर के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला का नाबालिग बेटा पॉक्सो एक्ट के मामले में बाल संप्रेषणगृह में बंद है। महिला ने बताया कि उसे बेटे की कानूनी मदद के लिए आरक्षक से संपर्क करना पड़ा। इसी दौरान आरक्षक ने उस पर लगातार दबाव डालते हुए शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। महिला ने यह घटना अपने परिजन और स्थानीय संगठनों को बताई, जिसके बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया।