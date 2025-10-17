शराब के नशे में धुत शिक्षक का हंगामा, कपड़े उतार कर करता रहा ड्रामा, फिर… अभद्र हरकत करते Video वायरल

Drunken teacher dance video viral: मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम सोन स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में शिक्षक शराब के नशे में क्लासरूम में महिला शिक्षकों और बच्चों के सामने अपनी शर्ट उतारकर प्राचार्य की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए डीईओ विजय टांडे ने जांच के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

घटना 14 अक्टूबर की बताई जा रही है। दोपहर एक बजे शिक्षक ने स्कूल में पहुंचकर अन्य शिक्षकों से अभद्रता करते हुए अपशब्द कहे और फिर बिना शर्ट क्लासरूम में बैठ गया। इस घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है।डीईओ विजय टांडे ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी द्वारा की गई जांच में भी घटना सही पाई गई।