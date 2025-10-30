मस्तूरी गोली कांड का VIDEO… दो बदमाशों ने बेख़ौफ की दनादन फायरिंग, देखकर उड़ जाएंगे होश

Bilaspur News: मस्तूरी में जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह के ऑफिस में फायरिंग मामले का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। मामले में कांग्रेस से निष्कासित नेता विश्वजीत अनंत समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से दो देशी पिस्टल, एक कट्टा, पांच मैगजीन, चार जिंदा कारतूस और 13 खाली खोखे बरामद किए हैं।

वहीं इस घटना का घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दो बाइक सवार चार नकाबपोश हमलावर तिवारी होटल के बाहर बैठे चंद्रकांत सिंह और राजू सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हमलावरों ने करीब 12 से 14 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे दोनों घायल हो गए। गनीमत रही कि उनके साथी नीतेश सिंह ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग निकले।