Bilaspur Firing Case: कांग्रेस से निष्कासित नेता निकला मास्टर माइंड, इस वजह से जनपद उपाध्यक्ष के ऑफिस में चलवाई थी गोली, 7 गिरफ्तार

घटना के बाद एसएसपी ने एडिशनल एसपी अर्चना झा और अनुज कुमार के नेतृत्व में 6 टीमें गठित कीं। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच की। तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी विश्वजीत और उसके साथियों का लोकेशन मैच होने पर सभी को दबोच लिया गया। पूछताछ में पता चला कि स्थानीय व्यक्ति तारकेश्वर पाटले ने विश्वजीत को एक लाख रुपए सुपारी के रूप में दिए थे, जिसे उसने आरोपियों में बांटा था। पुलिस अब इस लेन-देन और अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है।