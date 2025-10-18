Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

दीपावली की खरीदारी में खौफनाक मंजर,चलती थार बनी आग का गोला, 2 युवकों ने ऐसे बचाई अपनी जान

Bilaspur News: दीपावली की रौनक के बीच शुक्रवार शाम शहर के सबसे व्यस्त अग्रसेन चौक पर बड़ा हादसा हो गया। चलती थार कार अचानक आग के गोले में बदल गई।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 18, 2025

आग (फोटो- पत्रिका)

आग (फोटो- पत्रिका)

Big Incident: दीपावली की रौनक के बीच शुक्रवार शाम शहर के सबसे व्यस्त अग्रसेन चौक पर बड़ा हादसा हो गया। चलती थार कार अचानक आग के गोले में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही वाहन चौक पर पहुंचा, इंजन से धुआं उठने लगा और कुछ ही क्षणों में लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।

कार में सवार दो युवकों ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई और मौके से भाग निकले। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हालांकि तब तक थार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे से करीब एक घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा।

प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह गाड़ी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त थार में सवार प्रॉपर्टी डीलर अभय लहरे और उनका दोस्त मिठाई बांटकर घर लौट रहे थे। दोनों सुरक्षित हैं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में यह आगजनी किसी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती थी, लेकिन पुलिस और दमकल की त्वरित कार्रवाई से हालात नियंत्रण में आ गए। बहरहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच जारी है।

Updated on:

18 Oct 2025 01:34 pm

Published on:

18 Oct 2025 01:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / दीपावली की खरीदारी में खौफनाक मंजर,चलती थार बनी आग का गोला, 2 युवकों ने ऐसे बचाई अपनी जान

Patrika Site Logo

