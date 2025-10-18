दीपावली की खरीदारी में खौफनाक मंजर,चलती थार बनी आग का गोला, 2 युवकों ने ऐसे बचाई अपनी जान

प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह गाड़ी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त थार में सवार प्रॉपर्टी डीलर अभय लहरे और उनका दोस्त मिठाई बांटकर घर लौट रहे थे। दोनों सुरक्षित हैं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में यह आगजनी किसी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती थी, लेकिन पुलिस और दमकल की त्वरित कार्रवाई से हालात नियंत्रण में आ गए। बहरहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच जारी है।