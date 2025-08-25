Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

वंदे भारत के एक्स्ट्रा कोच की धुलाई के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक, देखें VIDEO

Bilaspur News: बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। वंदे भारत ट्रेन के एक्स्ट्रा कोच की धुलाई करते समय ठेका कंपनी का कर्मचारी 133KV हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 25, 2025

CG News: बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। वंदे भारत ट्रेन के एक्स्ट्रा कोच की धुलाई करते समय ठेका कंपनी का कर्मचारी 133KV हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे में युवक बुरी तरह झुलस गया। पीड़ित का नाम प्रताप बर्मन है, जो जांजगीर-चांपा जिले का रहने वाला है और ठेका कंपनी के तहत कोच की सफाई का काम करता है।

जानकारी के मुताबिक, प्रताप कोच की धुलाई कर रहा था तभी अचानक ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन चालू हो गई और वह करंट की चपेट में आ गया। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक दर्द से तड़पते हुए दिख रहा है। साथी कर्मचारियों का कहना है कि यह हादसा रेलवे अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है।

गंभीर रूप से झुलसे प्रताप को पहले रेलवे अस्पताल ले (CG News) जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर सिम्स रेफर किया गया। परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 09:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / वंदे भारत के एक्स्ट्रा कोच की धुलाई के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

NTPC सीपत ट्रक मामला! हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को बताया स्वार्थप्रेरित, परिवहन संघ पर 50 हजार जुर्माना

NTPC सीपत ट्रक मामला! हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को बताया स्वार्थप्रेरित, परिवहन संघ पर 50 हजार जुर्माना(photo-patrika)
बिलासपुर

नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, तिफरा और घुरू क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर…

नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, तिफरा और घुरू क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर...(photo-patrika)
बिलासपुर

आंखों की सेहत के लिए जरूरी सावधानियां! स्क्रीन ब्राइटनेस घटाएं, हर घंटे लें 5 मिनट का ब्रेक…

आंखों की सेहत के लिए जरूरी सावधानियां! स्क्रीन ब्राइटनेस घटाएं, हर घंटे लें 5 मिनट का ब्रेक...(photo-patrika)
बिलासपुर

नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, कोर्ट ने पूछा- दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या?

नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, कोर्ट ने पूछा- दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या?(photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: 19 सीजेएम बने एडिशनल सेशन जज, 27 सीनियर सिविल जजों के तबादले… यहां देखें नाम

हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.