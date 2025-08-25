वंदे भारत के एक्स्ट्रा कोच की धुलाई के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक, देखें VIDEO

CG News: बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। वंदे भारत ट्रेन के एक्स्ट्रा कोच की धुलाई करते समय ठेका कंपनी का कर्मचारी 133KV हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे में युवक बुरी तरह झुलस गया। पीड़ित का नाम प्रताप बर्मन है, जो जांजगीर-चांपा जिले का रहने वाला है और ठेका कंपनी के तहत कोच की सफाई का काम करता है।

जानकारी के मुताबिक, प्रताप कोच की धुलाई कर रहा था तभी अचानक ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन चालू हो गई और वह करंट की चपेट में आ गया। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक दर्द से तड़पते हुए दिख रहा है। साथी कर्मचारियों का कहना है कि यह हादसा रेलवे अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है।

गंभीर रूप से झुलसे प्रताप को पहले रेलवे अस्पताल ले (CG News) जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर सिम्स रेफर किया गया। परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।