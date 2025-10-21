Patrika LogoSwitch to English

बुरहानपुर

शहर में दिवाली की रात तीन जगहों पर लगी भीषण आग, एक मकान, दो खेतों में लाखों का नुकसान

बुरहानपुर में आगजनी

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Oct 21, 2025

– महाजनापेट में पुराने मकान में लगी आग

बुरहानपुर। शहर में दिवाली की रात पटाखों की आतिशबाजी के साथ तीन अलग-अलग जगहों पर भीषण आगजनी की घटना हुई। महाजनापेट में रहवासी क्षेत्र में पुराने मकान में आग लगी साथ ही लालबाग रोड अक्षरधाम कॉलोनी के सामने करीब 12 एकड़ में किसान के गन्ने के खेत में आग लगी। इस तरह मोहम्मदपुरा रोड पर जिला अस्पताल के पास बीज निगम के खेत में लगी गन्ना फसल में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। खेत से धुंआ निकालता देख आग की सूचना पर आग बुझाने के लिए नगर निगम की फायर ब्रिगेड वाहनों से आग पर काबू पाया गया। शहर में अलग-अलग जगहों पर आगजनी की घटना के बाद तहसीलदार, निगमायुक्त सहित प्रशासनिक अमला पहुंचा। जबकि अक्षरधाम कॉलोनी के पास खेत में लगी आग पर किसान ने समय पर फायर ब्रिगेड वाहन नहीं पहुंचने का आरोप लगाया।

Published on:

21 Oct 2025 01:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / Videos / शहर में दिवाली की रात तीन जगहों पर लगी भीषण आग, एक मकान, दो खेतों में लाखों का नुकसान

