बिजली कार्यालय में उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, पेनल्टी का विरोध

बुरहानपुर. बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के बाद समय पर बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को स्मार्ट तरीके से झटका भी लग रहा है। इनके यहां कोई बकाया बिल पूछने तक नहीं आ रहा है और अपने आप बिजली तक कट जा रही है। बिजली कंपनी में हंगामा तब हुआ जब उपभोक्ताओं ने बकाया जमा के बाद 350 की अतिरिक्त पैनल्टी मांगी ली।

शनिवार को 800 और अगस्त माह में 5 हजार घरों की बिजली सप्लाय कटने के बाद राशि जमा करने के बाद भी बिजली चालू नहीं होने और 350 रुपए तक पेनल्टी वसूले जाने पर उपभोक्ताओं ने शनवारा कार्यालय पहुंचकर हंगामा कर दिया। नई व्यवस्था का विरोध करते हुए बिजली सप्लाय काटने से पहले अल्टीमेटम देने या फिर भुगतान का समय बढ़ाने की मांग की।

पेनल्टी के नाम पर अतिरिक्त चार्ज क्यों दे

शहरी क्षेत्र में 57 हजार घरेलू उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट मीटर लगना है। अभी तक 47 हजार घरों पर मीटर लगने के बाद से ही आए दिन लोग बिजली कार्यालय पहुंचकर बिल ज्यादा आने एवं ऑटोमेटिक बिजली कटने की शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। शहर के ऐसे उपभोक्ता जिनके यहां पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और उन पर अगर दो से तीन माह का बिजली बिल बकाया है या फिर 10 हजार से ज्यादा की बकाया हो तो कंपनी रिमोट डिस्कनेक्ट सिस्टम से बकायादारों की बिजली सप्लाय काट रही हैं। दोबारा बिजली जोडऩे के लिए बकाया राशि के साथ 350 रुपए पेनल्टी चार्ज भी कंपनी वसूल रही है, जिसका लोग विरोध कर रहे है।

गरीबों की दिनभर की मजदूरी आप वसूल ले रहे

उपभोक्ता शेख अल्ताफ ने कहा कि पहले हमारा बिल 100 से 500 रुपए तक ही आता था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद 2 से 3 हजार तक बिल आने से आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, ऐसे में अगर बिल नहीं भरते है तो अचानक सप्लाय बंद होने से हमारा परिवार अंधेरे में है, लेकिन दोबारा बिजली सप्लाय के बकाया राशि भरने के बाद भी 350 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे है, यह राशि गरीबों पर आर्थिक बोझ है यह बंद होना चाहिए। हमारे लिए तो यह पेनल्टी की राशि दिनभर की मजदूरी के सामान है।