अर्धनग्न होकर सड़क पर निकले किसान, 23 को उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

बुरहानपुर. खकनार के किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। जल्द मांगों का निराकरण नहीं होने पर 23 अक्टूबर को आंदोलन करने की चेतावनी दी।

जिले में केला उत्पादक किसानों को 7 साल से मौसम आधारित फसल बीमा, केला और मक्का के उचित दाम नहीं मिल रहे है। सरकार के खिलाफ लामबंद होकर आदिवासी ब्लॉक खकनार में किसानों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर सीएम डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन देकर अपनी मांग दोहराई। इसमें कुछ किसान बिना शर्ट पहने तो कुछ बनियान पर तो कुछ अर्धनग्न होकर शामिल हुए। किसान किशोर वासनकर ने बताया की पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में केला उत्पादक किसानों को मौसम आधारित बीमा का लाभ मिल रहा है, हाल ही में आपदा के चलते महाराष्ट्र के केला उत्पादक किसानों को करोड़ो रूपए फसल बीमा राशी का लाभ मिला। जबकि प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।

अर्धनग्न होकर किसान कर रहे प्रदर्शन

दीपावली से 2 दिन पूर्व ही फसल बीमा नहीं लागू नहीं होने एवं केली की खरीदी एमएसपी दरों पर करने की मांग को लेकर किसान ने शर्ट और चप्पल त्याग दी है। किसान किशोर वासनकार का कहना है कि पूरे भारत में किसानों को फसल बीमा दिया जा रहा है, लेकिन जिले के किसानों को केला फसल बीमा 2018 से बंद कर दी। दीपावली पर नए कपड़े- पटाखे खरीदने के तक पैसे नहीं है। किसान की जिद और लगन को देखते हुए भरी संख्या में किसान पैदल रैली में शामिल हुए। रैली के साथ ही तहसील कार्यालय में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।