बुरहानपुर

अर्धनग्न होकर सड़क पर निकले किसान, 23 को उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

Banana farmar

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Oct 22, 2025

बुरहानपुर. खकनार के किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। जल्द मांगों का निराकरण नहीं होने पर 23 अक्टूबर को आंदोलन करने की चेतावनी दी।

जिले में केला उत्पादक किसानों को 7 साल से मौसम आधारित फसल बीमा, केला और मक्का के उचित दाम नहीं मिल रहे है। सरकार के खिलाफ लामबंद होकर आदिवासी ब्लॉक खकनार में किसानों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर सीएम डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन देकर अपनी मांग दोहराई। इसमें कुछ किसान बिना शर्ट पहने तो कुछ बनियान पर तो कुछ अर्धनग्न होकर शामिल हुए। किसान किशोर वासनकर ने बताया की पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में केला उत्पादक किसानों को मौसम आधारित बीमा का लाभ मिल रहा है, हाल ही में आपदा के चलते महाराष्ट्र के केला उत्पादक किसानों को करोड़ो रूपए फसल बीमा राशी का लाभ मिला। जबकि प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।

अर्धनग्न होकर किसान कर रहे प्रदर्शन

दीपावली से 2 दिन पूर्व ही फसल बीमा नहीं लागू नहीं होने एवं केली की खरीदी एमएसपी दरों पर करने की मांग को लेकर किसान ने शर्ट और चप्पल त्याग दी है। किसान किशोर वासनकार का कहना है कि पूरे भारत में किसानों को फसल बीमा दिया जा रहा है, लेकिन जिले के किसानों को केला फसल बीमा 2018 से बंद कर दी। दीपावली पर नए कपड़े- पटाखे खरीदने के तक पैसे नहीं है। किसान की जिद और लगन को देखते हुए भरी संख्या में किसान पैदल रैली में शामिल हुए। रैली के साथ ही तहसील कार्यालय में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 12:18 pm

Published on:

22 Oct 2025 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / Videos / अर्धनग्न होकर सड़क पर निकले किसान, 23 को उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

मोदी सरकार की इस योजना में एमपी के बुरहानपुर ने किया कमाल, मिली राष्ट्रीय पहचान

बुरहानपुर

MP के इस शहर में बढ़ रहे मानसिक रोगी

बुरहानपुर

10 साल से शहर की अंदरुनी सडक़ों का निर्माण नहीं, खस्ताहाल सडक़ों पर चलना मुश्किल

बुरहानपुर

दरिंदगी! पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़, CCTV वीडियो से सामने आया मामला

बुरहानपुर

CM योगी की फोटो से छेड़छाड़, MP में युवक गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का हंगामा

