बुरहानपुर की स्मार्ट आंगनवाड़ी, एलइडी पर बच्चों दिखा रहे मनोरंजन की कहानियां

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी

बुरहानपुर. जिले की 60 आंगनवाडिय़ां अब प्ले स्कूल के रूप में बदल रही हैं। 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा देने के लिए एलइडी (स्मार्ट टीवी), आरओ वाटर के साथ पोषण वाटिका सहित बैठक के लिए कुर्सियां लगाई जाएगी। सरकार से संसाधन मिलने के बाद अफसरों ने चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी।

437 आंगनवाड़ी केंद्र

शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 437 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। शासन द्वारा शुरू किए गए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पहले चरण में 60 आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन करने के बाद शासनस्तर से सूची जारी की गई। सरकार की तरफ से ही प्ले स्कूल की तर्ज पर आधुनिक तकनीक और मूलभूत सुविधाओं से केंद्रों को लैस करने के लिए संसाधन भेजे गए हैं। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों का मनोरंजन करने के लिए एलइडी स्मार्ट टेलीविजऩ पर कहानियां, शॉट फिल्म के साथ बच्चों के संबंधित मनोरंजन के कार्यक्रम दिखाना है। जिससे बच्चों को हिन्दी-अंग्रेज़ी के साथ गिनती सिखाई जाए।

बच्चों का रुझान बढ़ेगा

एडीपीओ विजय सोलंकी ने कहा कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी में चिह्नित केंद्रों पर कार्य शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं को संसाधन उपलब्ध कराने के साथ उपयोग का तरीका समझाया जा रहा है। बच्चे कुर्सियों पर बैठेंगे, आरओ का पानी मिलेगा साथ ही एलइडी लगने से बच्चों का केंद्रों में आने के लिए रुझान बढ़ेगा। आरओ का स्वच्छ पानी पीने से जलजनित बीमारियों की रोकथाम होगी। बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी।