लहराती कचरा गाड़ी ने टक्कर मारी, मां-बेटियां बाल-बाल बची

इंदौर. ग्रेटर तिरुपति कॉलोनी में शुक्रवार शाम ड्राइवर की लापरवाही से लहराती हुई कचरा गाड़ी ने दो कार व तीन दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। कचरा गाड़ी की चपेट में आने से मां व उनकी दो मासूम बेटियां सजगता से बची, हालांकि सभी को चोट आई है। पुलिस ने आवेदन लिया, लेकिन मामले को गंभीर नहीं मानते हुए कोई केस दर्ज नहीं किया।

कचरा गाड़ी से एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हुआ है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे एक ओर से आ रही कचरा गाड़ी लहराती है। घर के बाहर महिला शिल्पा अपनी 7 व 10 साल की बेटियों को लेकर खड़ी थी। वह बच्चियों को कोचिंग छोड़ने के लिए स्कूटर निकाल रही थी। इस बीच कचरा गाड़ी को देख सभी एकतरफ होकर गिर गए। कचरा गाड़ी दोपहिया व चार पहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए निकल गई। टक्कर होने के बाद ड्राइवर गाड़ी भी नहीं रोकता है और फरार हो जाता है।

कॉलोनी की रहवासी संघ की अध्यक्ष सीमा जैसवानी के मुताबिक, घटना के कारण मां व बेटियां एक ओर हो गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने निगमायुक्त शिवम वर्मा, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को शिकायत की। पलासिया थाने पर शिकायत की, लेकिन पुलिस नहीं आई। निगम स्वास्थ्य विभाग का अमला आ गया था, पता चला कि कचरा गाड़ी वार्ड की ही थी। पीडि़त परिवार पलासिया थाने पहुंचा तो पुलिस ने आवेदन ले लिया। पलासिया थाना प्रभारी जगदीश मालवीय के मुताबिक, लापरवाही से हादसा हुआ, आवेदन लिया है, अभी केस दर्ज नहीं किया है।