Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

दंतेवाड़ा

बड़ी सफलता: जवानों ने 5 KG का IED बरामद कर किया नष्ट, जोरदार हुआ धमाका, देखें Video

Naxal News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी बीच CRPF और स्थानीय पुलिस के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है।

दंतेवाड़ा

Khyati Parihar

Oct 06, 2025

Naxal News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी बीच CRPF और स्थानीय पुलिस के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है।

सूत्रों के मुताबिक, सातधार-मालेवाही मार्ग पर नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए 5 किलो का प्रेशर कुकर IED बम प्लांट किया था। CRPF की 195 बटालियन के जवानों ने बारसूर और मालेवाही थाने की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बम को बरामद किया और मौके पर ही इसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। इस क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं में सितंबर महीने में भी नक्सलियों के IED बम की चपेट में आकर दो CRPF जवान घायल हो चुके हैं। इस सफल कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है और नक्सलियों की मंशा नाकाम हुई है।

Published on:

06 Oct 2025 02:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Videos / बड़ी सफलता: जवानों ने 5 KG का IED बरामद कर किया नष्ट, जोरदार हुआ धमाका, देखें Video

Chhattisgarh

आदिवासी महिलाओं पर लगातार अपराधों का सिलसिला… महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, वारदात में कई लोग शामिल होने की आशंका

महिला से दुष्कर्म कर हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
दंतेवाड़ा

नक्सल संगठन में दो फाड़, शांति वार्ता को लेकर गढ़चिरौली और उत्तर बस्तर डिवीजन ने दिया समर्थन

Naxal news of cg
दंतेवाड़ा

सरकार का बड़ा ऐलान.. छात्राओं को अब हर साल मिलेंगे 30,000 रुपए, ये है नई योजना

CG News, chhattisgarh govt
दंतेवाड़ा

CG News: बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, बिलों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध

बिजली बिल के विरोध में बिल की प्रति जलाकर किया विरोध (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Bastar Dussehra: दंतेवाड़ा से माँ दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर के लिए रवाना, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

माँ दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर के लिए रवाना (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा
