बड़ी सफलता: जवानों ने 5 KG का IED बरामद कर किया नष्ट, जोरदार हुआ धमाका, देखें Video

Naxal News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी बीच CRPF और स्थानीय पुलिस के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है।

सूत्रों के मुताबिक, सातधार-मालेवाही मार्ग पर नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए 5 किलो का प्रेशर कुकर IED बम प्लांट किया था। CRPF की 195 बटालियन के जवानों ने बारसूर और मालेवाही थाने की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बम को बरामद किया और मौके पर ही इसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। इस क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं में सितंबर महीने में भी नक्सलियों के IED बम की चपेट में आकर दो CRPF जवान घायल हो चुके हैं। इस सफल कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है और नक्सलियों की मंशा नाकाम हुई है।