CG Accident News: धमतरी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत, देखें Video

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गुजरा भारत पेट्रोल पंप के पास मंगलवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़े।
आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल वरदान एंबुलेंस सेवा संस्था को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया था। मृतकों की पहचान बलराम और पोखन के रूप में हुई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
