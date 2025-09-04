Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

राजिम-गरियाबंद मार्ग पर मितानिन संघ का चक्का जाम, एक घंटे से यातायात ठप, देखें Video

CG News: राजिम-गरियाबंद मार्ग पर पोंड गांव में मितानिन संघ ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। रायपुर पहुंचने से रोके जाने के विरोध में मितानिनों ने आंदोलन तेज कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया है।

गरियाबंद

Laxmi Vishwakarma

Sep 04, 2025

CG News: राजिम-गरियाबंद मार्ग में पांडुका के आगे पोंड गांव में मितानिन संघ ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। पिछले एक घंटे से यातायात पूरी तरह ठप है। मितानिन संगठन के सदस्यों का कहना है कि उन्हें रायपुर जाने से रोका गया है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक दबाव में आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

इस वजह से मितानिनों ने जहां-जहां रोका गया, वहीं विरोध स्वरूप चक्का जाम करने का निर्णय लिया। जाम के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अमला स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है।

Published on:

04 Sept 2025 11:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / राजिम-गरियाबंद मार्ग पर मितानिन संघ का चक्का जाम, एक घंटे से यातायात ठप, देखें Video

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

गरियाबंद

गरियाबंद

गरियाबंद

गरियाबंद

गरियाबंद
