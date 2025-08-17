Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गरियाबंद

Viral Video: हाईटेंशन तार पर चढ़ा युवक, डेढ़ घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा, मची अफरा-तफरी

Viral Video: गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक युवक हाइटेंशन तार पर चढ़ गया और करीब डेढ़ घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा करता रहा।

गरियाबंद

Khyati Parihar

Aug 17, 2025

Viral Video: गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक युवक हाइटेंशन तार पर चढ़ गया और करीब डेढ़ घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा करता रहा। गनीमत रही कि उस वक्त बिजली बंद थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

यह घटना फिंगेश्वर के देवार मोहल्ले की है। जानकारी के मुताबिक, नशे में धुत युवक संभु देवार अचानक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों लोग तमाशा देखने पहुंच गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा और सुरक्षित रेस्क्यू किया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उस समय बिजली सप्लाई चालू होती, तो युवक की जान जाना तय था। फिलहाल पुलिस ने युवक को समझाइश देकर घर भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 08:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / Viral Video: हाईटेंशन तार पर चढ़ा युवक, डेढ़ घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

CG Crime: नशे में धुत शिक्षक की करतूत, कार से छात्र को कुचलने की कोशिश

CG Crime: नशे में धुत शिक्षक की करतूत, कार से छात्र को कुचलने की कोशिश,
गरियाबंद

शिक्षक की गुंडागर्दी: सरेआम छात्र से की गाली-गलौज, फिर कार से कुचलने की कोशिश… थाने में शिकायत दर्ज

Crime (फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज)
गरियाबंद

Ayushman Vaya Vandana Yojana: 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ऐसे करें आवेदन

Ayushman Vaya Vandana Yojana: 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ऐसे करें आवेदन
गरियाबंद

Job Fair: सितंबर में रोजगार मेले का आयोजन, 10 हजार पदों पर होगी भर्ती

Job (Photo Patrika)
गरियाबंद

CG Accident; 2 बाइक की आपस में टक्कर, हैलमेट पहनने के बाद भी युवक की मौत

CG Accident; 2 बाइक की आपस में टक्कर, हैलमेट पहनने के बाद भी युवक की मौत
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.