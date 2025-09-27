Patrika LogoSwitch to English

Kirori Lal Meena का फैक्ट्री में ‘छापा’, हाथों-हाथ कार्रवाई, फैक्ट्री और माल सीज़

फ़र्ज़ी लेबलिंग ऐसी कि बैग्स पर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रेडिंग, प्रोडक्शन दिखाई जा रही थी तमिलनाडु की... लेकिन हकीकत में गेहूं बीज की ग्रेडिंग और प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग का काम हो रहा था संगरिया से...

हनुमानगढ़

image

Nakul Devarshi

Sep 27, 2025

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हर समय एक्शन मोड पर ही रहते हैं.. और इस बार उनका एक्शन चला हनुमानगढ़ ज़िले में..

Published on:

27 Sept 2025 10:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Videos / Kirori Lal Meena का फैक्ट्री में 'छापा', हाथों-हाथ कार्रवाई, फैक्ट्री और माल सीज़

