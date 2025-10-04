Patrika LogoSwitch to English

बस्तर दशहरा: अमित शाह ने मां दंतेश्वरी मंदिर में की पूजा-अर्चना, देखें Video

Bastar Dussehra: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुँचे।

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Oct 04, 2025

Bastar Dussehra: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुँचे। मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर उन्हें सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। बता दें कि जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर में अमित शाह, CM विष्णुदेव साय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने आरती किया।

हवाई अड्डे पर केंद्रीय गृहमंत्री का स्वागत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप, जनजाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, बस्तर सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल और दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। गृहमंत्री मूरिया दरबार, लाल बाग में प्रदर्शनी का अवलोकन, बस्तर दशहरा (Bastar Dussehr) लोकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे।

04 Oct 2025 01:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Videos / बस्तर दशहरा: अमित शाह ने मां दंतेश्वरी मंदिर में की पूजा-अर्चना, देखें Video

