Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

No video available

नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता! बस्तर में आज देश का सबसे बड़ा नक्सली समर्पण, देखें Video

Biggest Naxalite surrender: बस्तर में देश का सबसे बड़ा नक्सली समर्पण, 208 से अधिक नक्सलियों ने 156 हथियार डालेगें। अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल मुक्त घोषित, शासन ने जताई खुशी।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 17, 2025

Biggest Naxalite surrender: बस्तर आज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना, जहां नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता दर्ज की गई। बता दें कि 208 से अधिक नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। समर्पित नक्सलियों में 1 सीसी मेंबर, 2 स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, 18 डिवीजनल कमेटी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों सक्रिय माओवादी कैडर और सहयोगी कार्यकर्ता भी सरेंडर सूची में हैं। नक्सलियों ने कुल 156 हथियार पुलिस को सौंपेगे, जिनमें इंसास राइफल, एसएलआर, बंदूकें और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद शामिल हैं।

Biggest Naxalite surrender: राज्य सरकार के मुताबिक इस समर्पण के बाद अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रदेश के इतिहास की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब बस्तर विकास और खुशहाली की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 12:37 pm

Published on:

17 Oct 2025 12:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Videos / नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता! बस्तर में आज देश का सबसे बड़ा नक्सली समर्पण, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर! लाल आतंक से लौटे नक्सलियों का गुलाबों से हुआ स्वागत

Biggest Naxalite surrender (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

200 नक्सली आज डालेंगे हथियार, केंद्रीय गृहमंत्री शाह बोले- अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सलमुक्त… अब तक 1876 ने किया सरेंडर

Naxal
जगदलपुर

दीपावली पर किसानों को बड़ा तोहफा… अब दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी होगी समर्थन मूल्य पर

Purchase Support Price (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: 24 घंटे में नक्सल सरेंडर के सारे रिकॉर्ड टूटे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक 138 ने छोड़ी हिंसा

CG News: 24 घंटे में नक्सल सरेंडर के सारे रिकॉर्ड टूटे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक 138 ने छोड़ी हिंसा
जगदलपुर

CG News: 34 परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने निगम कार्यालय के सामने किया जोरदार प्रदर्शन

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वार्डवासी धरने पर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.