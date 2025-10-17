नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता! बस्तर में आज देश का सबसे बड़ा नक्सली समर्पण, देखें Video

Biggest Naxalite surrender: बस्तर आज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना, जहां नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता दर्ज की गई। बता दें कि 208 से अधिक नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। समर्पित नक्सलियों में 1 सीसी मेंबर, 2 स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, 18 डिवीजनल कमेटी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों सक्रिय माओवादी कैडर और सहयोगी कार्यकर्ता भी सरेंडर सूची में हैं। नक्सलियों ने कुल 156 हथियार पुलिस को सौंपेगे, जिनमें इंसास राइफल, एसएलआर, बंदूकें और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद शामिल हैं।

Biggest Naxalite surrender: राज्य सरकार के मुताबिक इस समर्पण के बाद अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रदेश के इतिहास की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब बस्तर विकास और खुशहाली की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा।