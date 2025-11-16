बस्तर के SP ने ‘रिमझिम गिरे सावन’ पर मचाया धमाल, गाने का Video सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल

CG News: जगदलपुर के दलपत सागर में एक शाम कुछ खास थी। यहां ओपन स्टेज पर बस्तर जिले के SP शलभ सिन्हा ने बिना किसी औपचारिकता के माइक थामकर गाना गाया। ‘रिमझिम गिरे सावन’ गाने की उनकी मधुर आवाज़ ने सबका दिल छू लिया। पर्यटक, बच्चे और स्थानीय लोग चुपचाप उनके गाने का आनंद लेने लगे, और पल भर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। SP शलभ सिन्हा ने अपनी इस सहज और सरल प्रस्तुति से दर्शकों को यह एहसास दिलाया कि वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक दोस्त और कलाकार भी हैं।