Jaipur के Harmada में शराबी ट्रक चालक का फिर हंगामा, पुलिस के छूटे पसीने !

टावर पर चढ़ा ट्रक ड्राइवर… नीचे जाल बिछाए बचावकर्मी… और आसपास हड़कंप का माहौल… इलाका वही, जहां ठीक एक दिन पहले हुए हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था..