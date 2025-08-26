Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 क्या है स्थापना का शुभ मुहूर्त ।

Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 क्या है स्थापना का शुभ मुहूर्त ।

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 26, 2025

गणेश चतुर्थी का महापर्व नजदीक आ रहा है और पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में, इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. भक्तों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि 2025 में गणेश जी की स्थापना किस दिन की जाए? क्या 26 अगस्त को स्थापना करना शुभ होगा या 27 अगस्त को? देखिए वीडियो

26 Aug 2025 07:14 am

Jaipur / Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 क्या है स्थापना का शुभ मुहूर्त ।

