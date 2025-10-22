Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Police को मिली बड़ी सफलता, हत्थे चढ़ा Rohit Godara गैंग का शूटर

शूटर अभिषेक की उम्र सिर्फ 21 साल है और इसके खिलाफ गंभीर अपराध के आठ मामले दर्ज हैं... ये रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य भी है..

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 22, 2025

25 हज़ार का इनामी बदमाश अभिषेक उर्फ़ बटार, जिसे राजस्थान की पुलिस बेहद सरगर्मी से तलाश कर रही थी.. अब जब ये हत्थे चढ़ गया है तो इसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कि राजस्थान की पुलिस ने इसकी किस कदर हेंकड़ी निकाल डाली है..

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Police को मिली बड़ी सफलता, हत्थे चढ़ा Rohit Godara गैंग का शूटर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Jaipur-Road-accident-1
जयपुर

जयपुर में आज भी है असरानी का घर, राजस्थान के लिए हमेशा धड़कता रहा दिल, मगर अधूरी रह गई एक हसरत

asrani jaipur birth
Patrika Special News

Rajasthan: तांत्रिक की घिनौनी करतूत, जयपुर रेलवे स्टेशन से छात्रा का अपहरण, फरीदाबाद ले जाकर बनाया शादी का दबाव

college-student-Kidnapping
जयपुर

Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, 2 दिन यहां होगी बारिश!

Rajasthan-Rain
जयपुर

राजस्थान में यहां 17.49 KM तक बिछेगी नई रेल लाइन, 254.06 करोड़ रुपए होंगे खर्च

New-railway-line
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.