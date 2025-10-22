Rajasthan Police को मिली बड़ी सफलता, हत्थे चढ़ा Rohit Godara गैंग का शूटर

ताजा खबरें
जयपुर
•
Nakul Devarshi
Oct 22, 2025
25 हज़ार का इनामी बदमाश अभिषेक उर्फ़ बटार, जिसे राजस्थान की पुलिस बेहद सरगर्मी से तलाश कर रही थी.. अब जब ये हत्थे चढ़ गया है तो इसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कि राजस्थान की पुलिस ने इसकी किस कदर हेंकड़ी निकाल डाली है..
Published on:
22 Oct 2025 12:06 pm
