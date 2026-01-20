20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Youth Congress में महा-धमाका! दिल्ली से आया ‘फरमान’ और भंग हुई पूरी कार्यकारिणी

आखिर जनवरी 2026 के इस कड़ाके की ठंड में कांग्रेस ने यह 'सियासी गर्मी' क्यों बढ़ाई है? क्या यह अनुशासनहीनता पर वार है या नए चेहरों के लिए बिछाई गई बिसात? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट

Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jan 20, 2026

राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजस्थान यूथ कांग्रेस की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Youth Congress में महा-धमाका! दिल्ली से आया ‘फरमान’ और भंग हुई पूरी कार्यकारिणी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Drinking Water Project: ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से 35,00,000 लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी, 1,256 गांव होंगे लाभान्वित

जयपुर

फूड कारोबारियों को राहत, आज लगेगा फूड लाइसेंस शिविर

Healthy Indian street food platter, Aloo tikki with dahi and sprouts, Chana chaat with lemon and herbs
जयपुर

Medical Education: डॉक्टर की योग्यता मेहनत नहीं सिस्टम से तय: पारदर्शी प्रक्रिया के अभाव में घुट रहा मेडिकल छात्रों का दम

Medical Education
शिक्षा

AI क्रांति: बिना छुए रिपेयर होंगी फीकी पड़ती हवेलियां और किले, राजस्थान को भी मिल सकती है संजीवनी

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मिर्ची और ​भिंडी बिकी महंगी, टमाटर, आलू-प्याज के दाम रहे स्थिर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.